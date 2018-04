Zien: de nieuwe, megaspannende trailer van ‘La Casa de Papel’ seizoen 2

‘La Casa de Papel’ werd eerder al bestempeld als de meest verslavende Netflix-serie aller tijden, dus het is niet gek als jij het eerste seizoen ook in één weekend gekeken hebt. Goed nieuws voor iedereen die al een tijdje aan het wachten is op seizoen 2. Dat komt er namelijk héél snel aan én de eerste beelden zijn al vrijgegeven!

De veelbelovende trailer van ‘La Casa de Papel’ zorgt ervoor dat we nu al niet kunnen wachten tot het 6 april is. Want ja, over een kleine week is het tweede seizoen van de hitserie al te streamen. In de trailer is te zien hoe de tijd begint te dringen in het Spaanse nationale munthuis, waar het ‘Chernobyl Plan’ bijna van start gaat. Het team van criminelen is vastberaden om uit te breken, terwijl El Professor zijn mind games met detective Raquel Murillo voortzet.

Overval

In ‘La Casa de Papel’ heeft een ietwat mysterieuze man, oftewel El Professor, het plan om de grootste overval ooit uit te voeren. Samen met een team van acht mensen – waaronder twee vrouwen die nergens voor terugdeinzen – wil hij de Koninklijke Munt van Spanje van maar liefst 2,4 miljard euro stelen. En dat gaat uiteraard niet bepaald zonder de nodige obstakels.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: Flair| Beeld: Facebook, La Casa de Papel