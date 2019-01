Zien: Roxeanne Hazes gaat voor compleet nieuwe look

Onlangs ging haar verloofde Erik al voor een compleet nieuwe look, nu volgt de zangeres zelf ook. Roxeanne Hazes heeft een bezoekje aan de kapper gebracht en gaat vanaf nu als blondine door het leven.

Roxeanne heeft haar donkere lokken verruild voor een blonde coupe. ‘It’s all about the nineties’, schrijft ze erbij. Ook laat ze weten ontzettend blij te zijn met haar nieuwe haar. ‘Love deze nieuwe look.’

‘Prachtig!’

Haar fans hebben veel lovende woorden over voor het nieuwe kapsel van Roxeanne. ‘Wauw! Prachtig! Past heel goed bij jou!’, luidt een van de vele reacties. Een ander schrijft: ‘Je was al prachtig, maar nu ben je echt megaknap! Jij kunt echt veel hebben! Wat een prachtvrouw/-mama ben je toch.’