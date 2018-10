Roxeanne Hazes heeft tatoeage laten zetten voor zoontje Fender

Roxeanne Hazes draagt haar zoontje vanaf nu voor altijd bij zich. De zangeres heeft namelijk haar kleine spruit laten vereeuwigen op haar lichaam. Het resultaat deelt ze vol trots op Instagram.

Op de knokkels van haar hand zijn de letters F A A Z te zien, die staan voor de volledige naam van het jongetje: Fender Andrew Arnold Zwennes. Ook ging ze voor een bijpassende maan.

Fender

Fender kwam in juli ter wereld. Hoe ze op de naam zijn gekomen? Roxeanne gaf een tijd terug eerlijk toe op Instagram dat ze dit niet hélemaal zelf hebben gevonden, maar op een Amerikaanse website. ‘Toen we langs de naam ‘Fender’ kwamen, keken we elkaar aan en wisten we dat dit de naam moest zijn.’ Andere opties waren nog Jack en Kik, want de ouders waren niet meteen weg van de huidige naam van het ventje.