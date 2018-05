Zien: Tim en Cherish komen elkaar voor het eerst onder ogen (en de verleidster heeft spijt!)

Waar we er in het begin van het Temptation Island 2018-seizoen nog zeker van waren dat Mezdi de meest spraakmakende deelnemer zou worden, bleek het uiteindelijk Tim die alle roddelpersen draaiende wist te houden. Maar hoe overtuigd de Aalstenaar ook was van zijn toekomst met verleidster Cherish: de realiteit wijst anders uit. Sterker nog: voormalige love birds elkaar hebben elkaar na afloop van de opnames nooit meer gezien.

Tot gisteren. Want terwijl Tim te gast was bij de Vlaamse talkshow Gert Late Night, kwam de blonde verleidster plotseling als verrassing het decor opgelopen. En daar spreekt Cherish opnieuw duidelijke taal: ‘Het is voor mij allemaal een spelletje geweest.’

Toch doet het de verleidster wel wat. Als presentator Gert (ja: dé Gert) Cherish vraagt of ze er moeite mee heeft dat Tim zijn toekomst met Deborah voor haar heeft opgegeven, zegt ze: ‘Ja, daar heb ik wel een beetje spijt van. Maar hij heeft ervoor gekozen om aan Temptation mee te doen en het is en blijft een spel, een uitdaging die je doet met je relatie.’

Zien hoe de confrontatie tussen ‘Knabbel en Babbel’ verder verloopt? Check het in de onderstaande video.