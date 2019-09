Zien: Toren C komt weer op tv!

Gisteren werd op de Facebookpagina van Toren C bekendgemaakt dat de dames weer zijn begonnen met het filmen van hun hilarische kantoorsketches. En dat deden ze op geheel eigen wijze.

‘Ik pas er nog in, dus het gaat nog prima!’ ‘Ik heb gekeken of mijn borsten groot genoeg zijn, die kan ik nog even laten groeien de komende dagen voor het draaien. En mijn stem daar moet ik nog even aan gaan werken – oh ja! Ik moet ook nog een broek aan.’

De nieuwe serie van Toren C is vanaf januari weer op tv te zien. Omdat dat nog wel heel ver weg is zetten we hier alvast de leukste fragmenten voor je op een rij: