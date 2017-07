ZIEN: De trailer van seizoen 2 van Riverdale is er (en op deze datum is de serie te zien)

Na de laatste aflevering van Riverdale wachten we met smart op het nieuwe seizoen over het leven van Archie en co. Dit weekend werd tijdens Comic-Con de trailer vrijgegeven én er werd bekend op welke datum de eerste aflevering op Netflix te zien is.

Het tweede seizoen van Riverdale gaat op 12 oktober van start, zo maakte Netflix bekend op Facebook.

Tijdens Comic-Con in San Diego, waarbij het merendeel van de cast aanwezig was, werd duidelijk dat al in de eerste aflevering bekend zal worden of Fred Andrews het gaat redden of niet. Er zullen nieuwe personages naar het dorp komen, waaronder Toni Topaz (Vanessa Morgan). Toni neemt Jughead mee in de wereld van de Southside Serpents, wat zijn relatie met Betty geen goed doet. Naast Veronica’s vader Hiram Lodge, komt ook haar Nick St. Clair haar opzoeken in Riverdale.

Wij kunnen nu helemaal niet meer wachten tot het nieuwe seizoen van start gaat.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Netflix, Netflix-Nederland