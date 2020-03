Zien: Trailer seizoen 2 van ‘Dirty John’ zorgt voor nieuwe wending

Herinner je Dirty John nog, eigenlijk de waargebeurde versie van You? Een vervolg op deze immens populaire serie liet niet lang op zich wachten. Toch zorgt de trailer van seizoen 2 voor een compleet nieuwe wending.

Dirty John seizoen 2: alles wat je wilt weten over ‘de smerigste scheiding’ ooit

Al waren de beelden voor de diehard fans natuurlijk niet écht een verrassing. We wisten immers al dat we Debra en John niet meer terug zouden gaan zien, dat verhaal was een gesloten boek.

Seizoen 2 Dirty John

Wat dan wel in seizoen 2 van Dirty John: the Betty Broderick story? Deze verhaallijn gaat over Betty Broderick, die haar ex-man Dan Broderick en diens nieuwe vrouw Linda vermoordde. De scheiding van Betty en Dan, enkele maanden voor de moord, is een van de beroemdste scheidingszaken van Amerika en door Oprah uitgeroepen tot ‘de smerigste scheiding’ ooit. Want Broderick vs. Broderick, zoals de zaak werd genoemd, was wat je kunt noemen een vechtscheiding van het meest ordinaire niveau. Alles over deze zaak lees je hier.

Trailer

In de trailer zien we de eerste bloedstollende beelden van het vervolg op de hitserie. Golden Globe-winnaar Christian Slater (Mr. Robot) vertolkt Dan en Amanda Peet (Identity) kruipt in de huid van Betty. Met uitspraken als ‘I would have been treated better, if I would have been a dog that served my master‘ en ‘I’m not the crazy one, he is‘ weet je dat je alle afleveringen weer op het puntje van je stoel gaat zitten. Een officiële releasedatum is nog niet bekend gemaakt, maar deze zomer zal de serie in ieder geval te zien zijn in Amerika.



