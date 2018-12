Zien: verloofde Roxeanne Hazes onherkenbaar door nieuwe look

Erik Zwennes, de grote liefde van Roxeanne Hazes, is al een lange tijd te herkennen aan zijn grote baard. En juist nu hij daar afscheid van genomen heeft, ziet de vader van baby Fender er ineens heel anders uit.

Op Instagram deelt Roxeanne een romantische foto met ‘haar’ Erik. ‘Date night’, schrijft de zangeres erbij. Het is dat ze haar grote liefde heeft getagd in de foto, want volgens haar fans lijkt het wel een heel andere man. Zo schrijft iemand: ‘Waar is Erik Zwennes gebleven?’

Complimenten

Hoewel de volgers van Roxeanne vinden dat Erik er totaal anders uitziet, hebben ze wél alleen maar lovende woorden over voor zijn nieuwe look. ‘Wat een knappe man zo!’, luidt een van de reacties. Een ander reageert: ‘Wauw, een heel andere man zonder die baard! Veel mooier!’

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram