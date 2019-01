Zien: vriendin Lil’ Kleine showt voor het eerst haar babybuik

Lil’ Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes sloten 2018 af met prachtig nieuws. De twee maakten in december bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje, en de zwangere Jaimie heeft nu voor het eerst een foto gedeeld van haar bolle buik.

Momenteel geniet het stel van een welverdiende vakantie in het Mexicaanse Tulum, waar de geliefde van Lil’ Kleine tussen het genieten door een momentje heeft gevonden om een kiekje van haar flink gegroeide buik te delen. En eerlijk is eerlijk: wat is Jaimie prachtig zwanger!

De tekst gaat verder onder de foto.

Beschuit met blauwe muisjes

Dat Lil’ Kleine in 2019 vader wilde worden, was geen verrassing. Zo vertelde hij vlak voor de bekendmaking in RTL Boulevard dat hij in de loop dit jaar een kindje hoopte te krijgen. De rapper en zijn vriendin hebben ook al bekendgemaakt een zoontje te verwachten. ‘It’s a boy’, schreef de The Voice-coach bij een echofoto op Instagram.

Bron: RTL Boulevard, LINDAnieuws | Beeld: ANP, Instagram @jaimievaes