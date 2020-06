Zien we deze voormalig verleidster terug in ‘Temptation Island Vips’?

Het is niet de eerste keer dat een verleid(st)er zélf de ultieme relatietest aangaat in Temptation Island VIPS. We’re looking at you Fabrizio en Pommeline. En ook een ander oudgediende ziet het wel zitten om in het diepe te springen.

We hebben het over niemand minder dan Zwanetta. De verleidster maakte al twee keer haar opwachting in het programma, maar lijkt nóg een keer te willen meedoen.

Verleidster Temptation Island VIPS

Maar dan niet meer als verleidster, nee, nee. De krullenbol is al een tijd gelukkig samen met haar vriend, Irvingly van Eijma. Hem zou je kunnen kennen als profvoetballer van Derde Divisionist BVV Barendrecht en dat zou hen zeker een VIPS-koppel maken in de Temptation-wereld.

Derde deelname

Ze sluit dan ook haar (inmiddels derde) deelname niet uit. Maar wel op één voorwaarde: de kassa moet flink gaan rollen voor de danseres. De brunette wil wel genoeg betaald krijgen om haar opwachting te maken. Verder maakt ze zich niet zoveel zorgen. ‘Ik denk dat we beiden sterk genoeg zijn, ja. En ik weet ook hoe het nu allemaal werkt bij Temptation, ik ken de mindgames. Daar ga ik niet intrappen’, verklaart ze aan The Moti. We zijn benieuwd of we de verleidster terug gaan zien in Temptation Island VIPS.

Bron: LoveReality | Beeld: RTL