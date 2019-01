Zien we Michael van der Plas en Naomi binnenkort in Temptation Island VIPS?

Als het aan Michael van der Plas – de ex van Samantha (lees: Barbie) – ligt, is hij te zien in het tweede seizoen van Temptation Island VIPS. Hij durft de verleiding wel aan te gaan, maar zijn vriendin denkt daar heel anders over.

‘Ik weet hoe ik ben en ik kan dingen heel goed relativeren, zodra hij binnen 24 uur weer naast mij zit’, aldus Naomi in een interview met Diana Gabriels. ‘Maar als je iemand twee weken lang niet ziet…’

Beelden

Het is niet zo dat Michaels vriendin niet mee durft te doen omdat ze haar partner niet vertrouwt en bang is dat-ie vreemdgaat. ‘Maar de beelden die ze je laten zien, kunnen wel veroorzaken dat je elkaar toch minder gaat vertrouwen op het moment dat je weer thuis bent en dat is waar ik problemen mee heb. Het leven daarna.’ Michael reageert lachend: ‘Het staat nog in de kinderschoenen, maar als je 2018 hebt overleefd, overleef je ook Temptation Island VIPS.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP