Waar Karina aan het ‘Temptation Island’- avontuur begon met haar vriend Gregory, bleek al snel na een paar dagen dat hun relatie het programma niet ging overleven. Na het eerste kampvuur zocht ze dan ook troost bij de verleiders. Echter nog niet bij de knappe hunk Daryl. Maar daar is sinds kort verandering in gekomen. Daryl wist met zijn mooie en gespierde lichaam en zijn humor het hartje van Karina op hol te laten slaan. Hoe hij er vroeger uitzag? Op Instagram is er een mooie transformatie foto te zien.

Als je door de Instagram foto’s van Daryl scrolt zie je alleen maar foto’s van hem in de sportschool. En ja, dat kan je zeker zien aan zijn lichaam *kwijl*. Máár als je nog een ieniemienie stukje verder scrolt op Daryl’s Instagram account, is daar een foto uit de oude doos. En zonder sportschool! Op de foto zie je een ongelooflijke transformatie van de knappe Temptation Island-verleider, maar tóch was hij vroeger nét zo knap!

Kijk maar voor jezelf:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door AlphaShred_TV (@alphashred_tv)

Boymaterial of toch niet?

Karina heeft in de achtste aflevering van Temptation Island toegegeven dat haar relatie met Greg tot een einde loopt en dat ze graag verder wil komen. En daar weet de knappe hunk wel raad mee. Vanaf het eerste moment had hij zijn pijlen al gericht op Karina en zag hij haar wel zitten. Toch gebeurde er helemaal niks, tot nu! EINDELIJK gingen de twee voor het eerst op date en de spetters vlogen van het beeldscherm af. En het lijkt erop dat dit niet de laatste date gaat worden.

We zullen in de volgende afleveringen zeker meer van Daryl en Karina zien in Temptation Island. Wij zijn benieuwd waar het heen gaat en of ze hun klik kunnen versterken. Misschien wel in Nederland? To be continued…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Beautify| Beeld: RTL Beelbank, Instagram