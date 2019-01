Cute: het zoontje van Chantal Janzen is een echte knuffelbeer

Niet alleen lijkt Bobby als twee druppels water op zijn moeder Chantal, ook is de kleine al een echt knuffelbeertje. Vrij letterlijk, want de presentatrice hult haar zoontje in een te schattig berenpakje.

Chantal drukt Bobby op het kiekje stevig tegen zich aan en samen kijken ze met een grote glimlach de camera in. Daar smelt je toch van? Ook haar volgers delen deze mening, want in de reacties regent het complimenten.

Bobby kwam eind maart vorig jaar ter wereld en is het tweede kindje voor de presentatrice. Haar man Marco Geerartz heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk.

Beeld: ANP, Instagram