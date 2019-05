Zijn dit de eerste kandidaten van het nieuwe seizoen ‘Wie is de Mol?’

Zo halverwege mei kan het speculeren rondom de kandidaten van Wie is de Mol? weer beginnen, gezien dan traditiegetrouw de opnames plaatsvinden. Ook dit jaar zitten de molloten niet stil en zijn ze al druk bezig met het zoeken naar hints.

En die lijken ze gevonden te hebben, want de diehard fans hebben al drie mogelijke kandidaten ontdekt. Want welke BN’ers zijn opvallend afwezig op sociale media?

Toprak Yalçiner

Toprak Yalçiner werd bekend als Nuran Baydar in GTST en deed in 2017 mee aan Dance Dance Dance. Toprak. In 2016 deed ze mee aan een promotiestunt voor WIDM, maar toen was ze geen deelnemer. Zou het dit jaar wel zo zijn? Haar laatste post op Instagram is van 2 mei, dus stilletjes is het in elk geval wél rondom de actrice.

Lucas van de Meerendonk

Jeugdjournaal-presentator Lucas van de Meerendonk zou ook zomaar een kandidaat kunnen zijn in het nieuwe seizoen van WIDM. Op 5 mei heeft hij namelijk voor het laatst iets op zijn Instagram-account geplaatst, en daarbij heeft hij ook al een tijdje het Jeugdjournaal niet meer gepresenteerd. Verdacht…

Dione de Graaff

De naam van televisiepresentatrice Dione de Graaff gaat al een tijdje rond op sociale media. Opvallend is ook dat ze aankondigde drie weken lang afwezig te zijn tijdens de Giro d’Italia, waar ze normaal gesproken wel vaak aanwezig is.

Als we naar voorgaande jaren kijken, worden de kandidaten rond november officieel bekend gemaakt. Nog even geduld hebben dus!

