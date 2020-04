Zijn Yasmine en Martin uit elkaar?

Oh jee, hommeles in Nederlands-Vlaams reality land! Oplettende volgers hebben gezien dat Yasmine en Martin elkaar niet meer volgen op Instagram. Betekent dit dat hun relatie voorbij is?

Ze trapten de quarantaine periode samen af, lagen continu in elkaars armen te picknicken en deden daar gretig verslag van op social media. Maar bleek de plotselinge gedwongen quality time teveel van het goede? Het zou zo maar kunnen, want nu lijken Yasmine en Martin spoorloos verdwenen in elkaars stories op Instagram.

Die plotselinge afwezigheid van Martin op de stories van Yasmine en vice versa deed bij sommige volgers de alarmbellen rinkelen. De twee waren non stop bij elkaar en nu opeens niet meer? Snel speurwerk toont aan dat de tortelduifjes elkaar inderdaad niet meer volgen op Instagram. Ook plaatste Yasmine recent nog onderstaande tekst in haar stories. Een sneer naar Martin…?

Speculaties gaan verder onder foto.

Toch is het wel verdacht. Yasmine en Martin zouden zelfs gaan samenwonen. Eerst in Londen, maar vanwege corona waren ze nu samen op zoek naar appartement dichter bij huis. Althans, die oproep deed Yasmine op Instagram. Vlak daarna postte ze een foto van een prachtige roze stoel in een dromerig wit interieur met als bijschrift: ‘Details from our appartement’. Daarop reageerde een oplettende volger dat dit een hotelkamer is van hotel Yust in Antwerpen. In dat hotel kun je weliswaar ook voor short stay verblijven, al is het wel opvallend dat Yasmine na deze reactie de comments van volgers onder haar foto’s heeft uitgeschakeld.

Nog gekker is dat Yasmine alle foto’s van Martin op haar profiel gearchiveerd leek te hebben, maar ze nu weer heeft teruggezet. Op het profiel van Martin zijn geen enkele foto’s van Yasmine meer te herkennen. Hm, what’s going on here…?

Yasmine’s profiel met de terug gezette foto’s van Martin:

Yasmine’s profiel enkele dagen geleden:

Martin’s feed:

De twee reality sterren, Yasmine werd bekend door Temptation Island en EOTB en Martin deed mee aan Love Island, kwamen in contact met elkaar via DM’s op Instagram. Martin was daarvoor met Sebastiana samen, met wie hij een koppel vormde in Love Island. Via een vlog en een brief maakte Sebastiana de relatie uit.