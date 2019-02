Zin in een avondje bios? Dit zijn de 11 grootste releases van februari

Thuis op de bank netflixen is heerlijk, maar wie kan er niet genieten van een avondje bios op z’n tijd? Als je graag het nieuwste van het nieuwste wilt zien, raden we je aan een kijkje te nemen in de onderstaande lijst.

In februari zijn o.a. de Oscar-genomineerde films If beale street could talk en Vice te zien in de bioscoop. Ook Sex Education-acteur Asa Butterfield en Game of Thrones-ster Sophie Turner schitteren op het grote doek in Time Freak. We nemen de bioscoophoogtepunten met je door.

7 februari

At Eternity’s Gate

Het dramatische leven van Vincent van Gogh is te zien in de film At Eternity’s Gate. Van Gogh (Willem Dafoe) worstelt om begrepen te worden als kunstenaar en verliest zich steeds meer in ziekte en depressie. Geregisseerd door de Oscar-genomineerde Julian Schnabel.

The Prodigy

Het is geen remake, reboot of sequel, maar dat betekent niet meteen dat deze film er heel origineel uitziet. Het gaat namelijk om een ogenschijnlijk onschuldig kind dat boosaardig blijkt te zijn. Taylor Schilling uit Orange Is The New Black en IT-ster Jackson Robert Scott spelen de hoofdrollen.

Time Freak

Natuurkundestudent Stillman wordt gedumpt door zijn vriendin Debby. Hij doet wat elke jongen in die situatie zou doen: een tijdmachine bouwen om een tweede kans te krijgen. Simpel toch?

14 februari

Happy Death Day 2U

In Happy Death Day kwam de arme Tree Gelbman (Jessica Rothe) terecht in een bizarre tijdlus: elke dag werd ze vermoord en ontwaakte ze dezelfde morgen. Ze wist te ontsnappen, maar in het vervolg gaat het al snel weer mis: er is een nieuwe moordenaar.

If Beale Street Could Talk

Van de regisseur van Oscarwinnaar Moonlight: Barry Jenkins. Deze meeslepende film vertelt een verhaal over onvoorwaardelijk vertrouwen in de liefde en hoe ver je kan gaan voor de mensen waar je van houdt. De film is genomineerd voor drie Oscars.

Alita: Battle AngelEen actievol scifi-spektakel over hoop, liefde en emancipatie. Producent James Cameron, bekend van o.a. Avatar, is al bijna twintig jaar bezig om de mangastrip Battle Angel Alita te verfilmen. We hebben dus hoge verwachtingen.

[/sm-video-emb Verliefd op Cuba Johan Nijenhuis, regisseur van o.a. Verliefd op Ibiza, brengt ons nu Verliefd op Cuba! In de film krijgt Loes een telefoontje van haar dochter die gaat trouwen in Cuba. Dit vindt zij geen goed plan. Ze besluit erheen te reizen om haar tegen te houden. [sm-video-embed] [/sm-video-emb