Zo behoud je je lange lokken tijdens de volgende knipbeurt

Krijg jij het alleen al benauwd wanneer je aan je volgende kappersbezoek denkt? Want o help, ze zal toch niet wéér een heel stuk van je lange lokken afknippen. Met het fenomeen hair dusting heb je dit probleem dus niet meer, en kun jij, zonder dat je met een bosje stro op je hoofd zit, gewoon je lange lokken behouden.

De een laat rigoureus de schaar erin zetten zonder maar een traan te laten, de ander zit met een flinke partij angstzweet in de kappersstoel. Nee, naar de kapper gaan is lang niet voor iedereen een relaxmoment. Gelukkig hoef jij voortaan niet weer in huilen uit te barsten, wanneer je je lange lokken weer op de grond ziet vallen.

Dode puntjes

Want wanneer je kapper – al kun je je ook aan een DIY’tje wagen – bekend is met hair dusting, kan jij gewoon blijven genieten van je lange manen, en dat terwijl je dode puntjes als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat willen we natuurlijk. Benieuwd hoe het in z’n werk gaat? Bekijk hieronder dan de video!

