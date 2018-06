Zo bepaalt Instagram welke posts jij te zien krijgt

Sinds Instagram in juni 2016 z’n algoritme veranderde ziet een gebruiker nu negentig procent van de posts van vrienden. En we brengen met z’n allen ook meer tijd door op de app. Een slimme move dus van Instagram om de posts niet meer in chronologische volgorde af te draaien. Benieuwd welke vragen de app zichzelf stelt voordat jij een post te zien krijgt? Komen ze!

Hoe groot is de kans dat je de post leuk zult vinden

Instagram schat dit in door te kijken naar je eerdere gedrag op de app. Dus druk jij vaak op het hartje bij foto’s met eten? Dan is de kans groot dat je daar meer van te zien krijgt. Want vind je van de persoon die het post?

Naast de inhoud, kijkt Instagram ook naar de relatie die je hebt met de zender. Berichten van mensen van wie je veel liked, reageert (ook op hun stories), of die jou hebben getagged in een foto, verschijnen hoger in je timeline. Wanneer is de foto gepost?

Logischerwijs krijg je recente foto’s sneller te zien. Toch kan het zijn dat een paar dagen oude foto verschijnt in je timeline. Dat heeft dan met nummer één of twee uit dit rijtje te maken.

Wat Instagram zegt zich níet af te vragen is hoe vaak een gebruiker post of hoeveel hashtags er gebruikt worden. Hoezeer de geruchten over schadow-bans ook rondzingen, Instagram zegt dat als je maar lang genoeg blijft scrollen, je uiteindelijk alle content langs ziet komen die gepost is.

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: iStock