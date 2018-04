Zo hebben BN’ers op ‘trollengate’ Dotan gereageerd

Afgelopen weekend was niet bepaald het beste weekend voor zanger Dotan. De Volkskrant publiceerde in haar zaterdageditie een artikel van zes pagina’s waarin een nare waarheid aan het licht werd gebracht: ter promotie van zijn eigen muziek zou Dotan 140 nepprofielen hebben aangemaakt op social media om hiermee te reageren op zijn eigen posts. Wat volgde was een mediastorm, waarin ook Bekend Nederland van zich liet horen.

Terminale patiënt

Naast de 140 nepprofielen bleken ook een aantal beroemde Dotan-verhalen niet op waarheid berust te zijn. Als voorbeeld haalt de Volkskrant het verhaal van Karel Leegwater aan, dat in december 2015 op Dotan’s Facebook werd gepost. Deze Leegwater beschrijft hoe hij een concert van Dotan bezocht met zijn doodzieke broer Aron, die als laatste wens had zijn idool te ontmoeten. Als een meet & greet met de zanger na het concert niet door kan gaan omdat ‘duizenden mensen’ om een handtekening bedelen, gaan de broers terug naar hun auto. Een half uur later tikt Dotan op de autoruit. Hij had gehoord van het verhaal van Aron en wilde er alles aan doen om hem te ontmoeten. Nu blijkt dat Aron Leegwater helemaal niet bestaat en dat de ontmoeting nooit heeft plaatsgevonden. Ook veel andere verhalen op social media waarin Dotan wordt opgehemeld blijken afkomstig te zijn van niet bestaande fans.

Trollengate

Inmiddels wordt er gesproken over ‘trollengate’, waarbij de nepprofielen als trollen worden aangeduid. Dotan zelf heeft nog niet gereageerd op alle commotie, maar onder de laatste post op zijn Instagram is het inmiddels volgestroomd met positieve en negatieve reacties. Ronnie Flex reageert met ‘Why you had to diss new wave?’ en Nicky Romero plaatst een comment met ‘echt bizar man’. Bas Smit reageert met ‘Bah!’ en ook Jack Shirak, onder meer producer van Lil’ Kleine, laat van zich horen: ‘Loyal fans’ met een lachende smiley. Bokoesam schrijft ‘Je komt hier boven op! Afz. Management Dotan’. Aaf Brandt Corstius schreef er een hele column over, waarbij ze vooral de namen van de nepaccounts op de hak neemt.

A post shared by Dotan (@dotanmusic) on Apr 11, 2018 at 5:06am PDT

Universal Music

Ook Universal Music, de platenmaatschappij van Dotan, heeft gereageerd op alle commotie. In een reactie laten zij weten het ‘zeer wenselijk’ te vinden als de zanger reageert op de onthullingen van de Volkskrant. Sinds de publicatie afgelopen zaterdag heeft Universal Music nog niets gehoord van Dotan of zijn management. ‘Het is voor ons onmogelijk om inhoudelijk op de zaak te reageren,’ stelt de zegsman. ‘We zijn nergens bij betrokken geweest en hebben geen enkele kennis gehad van deze zaak. Dus het is aan Dotan zelf om commentaar te geven en het is zeer wenselijk dat hij dit op korte termijn doet.’

De platenmaatschappij wil pas reageren als Dotan dat zelf gedaan heeft. Een woordvoerder van Dotan wil niet melden of en zo ja wanneer dat gaat doen.

Bron: ANP, Instagram