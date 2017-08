Zo cheesy: er komt binnenkort een kaasfestival

Droom jij ’s nachts van een lekker stukje kaas en doe jij het liefst overal dit gele goedje door én overheen? Dan hebben we goed nieuws. Je kunt namelijk binnenkort naar een heus kaasfestival!

Of ja, binnenkort, het festival vindt pas plaats op 3 en 4 maart volgend jaar. En je moet er helaas wel voor naar Engeland. Maar dan krijg je ook wat! Tijdens de Racecourse in Brighton kun je kaas van over de hele wereld eten.

The Big Cheese Festival

Het heet dan ook The Big Cheese Festival en hier vind je de allerbeste cheesy hapjes. Van mozzarella sticks tot kaasfondue: het is om je vingers bij af te likken. En bij kaas hoort natuurlijk een goed wijntje en ook die zijn speciaal geselecteerd bij de verschillende soorten kaas. Dit geldt ook voor de speciaal biertjes en de sterke drank.

Vermaak

Al zul je je met al deze heerlijke delicatessen niet snel vervelen, mocht je wat vermaak willen is er ook nog live comedy, lokale bandjes en kun je genieten van dj’s. Heb je je vlucht al geboekt?

