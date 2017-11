Zo geef je je office look een streetstyle vibe

Als je op een kantoor werkt, zul je het vast wel een keer hebben meegemaakt: na werk ga je nog even borrelen met je vriendinnen of collega’s en je voelt je hartstikke underdressed. Omdat veel kantoren het verplichten om formeel en netjes gekleed op werk te komen, is dit allesbehalve ideaal voor een avondje drinken of eten. Gelukkig zijn er wat simpele hacks om je outfit toch een fashionable vibe te geven zonder het meteen te overdrijven.

Witte blouses, zwarte pantalons, pumps; stuk voor stuk essentials die je overal mee kunt combineren. Maar toch is het lastig om vanuit een office vibe naar een fashionable streetstyle vibe te gaan. Daarom heeft StyleToday drie looks verzameld die jij perfect kunt namaken met items uit de shop. Het hoeft namelijk helemaal niet zo moeilijk te zijn. Shop ze!

#1 Opvallend schoeisel

Voor business vrouwen die weinig tijd hebben is deze hack perfect. Het enige wat je hoeft te doen is je werkschoenen in te wisselen voor een opvallender exemplaar. Dit geeft je hele outfit een andere look terwijl je er niet eens zoveel tijd in hebt gestoken. Ideaal! Zorg er dus altijd voor dat je een extra paar schoenen meeneemt die je na werk makkelijk kunt omwisselen. Kies dan meteen voor een knalkleur, zoals deze pareltjes en you are ready to go.

#2 Weg met die blouse

Een witte blouse speelt altijd een grote factor bij de formaliteit van je outfit. Ruil ‘m daarom in voor een leuk T-shirt of trui voor een wat nonchalantere look. Perfect voor bij elke outfit en het past ook altijd makkelijk in je tas. Alleen nog een leuk hoedje of petje op, een echte statement zonnebril en je hebt een compleet nieuwe look!

#3 De puntjes op de i

Natuurlijk kennen we de regel less is more. Maar dit is zeker niet van toepassing als jij je werkoutfit na je werk ook wilt blijven dragen! Combineer ‘m daarom zoveel mogelijk met kleine accessoires. Ik noem een zonnebril, opvallende tas of glitter laarsjes. Niets is te gek! Doordat je al een formele outfit aan hebt, heeft het namelijk veel extra’s nodig om het wat minder formeel te maken. Dus leef je net als de deze streetstyle blogger helemaal uit.

Beeld Getty Images