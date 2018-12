Zo gezellig: het is kerst in de auto van James Corden

Voor het derde jaar op rij heeft James Corden de kijkers van zijn The Late Late Show getrakteerd op een kerstcadeautje. De talkshowhost lanceerde donderdag een speciale editie van zijn populaire programmaonderdeel Carpool Karaoke waarin een aantal gasten van het afgelopen seizoen de kerstklassieker Christmas (Baby Please Come Home) zingen.

Corden ‘toverde’ één nieuw gezicht zijn auto in. Michael Bublé verscheen in de bijrijdersstoel toen de Britse presentator aan het begin van de video het echte kerstgevoel nog miste. Gehuld in een foute kersttrui en met kerstmuts op zijn hoofd zorgt de Canadese ‘Christmas Crooner’ voor een warm gevoel.

Andere artiesten die te zien zijn, zijn Paul McCartney, Ariana Grande, Shawn Mendes, Christina Aguilera en Adam Levine. Ook Barbra Streisand, Cardi B en de rappers van Migos zingen een deuntje mee. Zij namen het afgelopen jaar allemaal plaats in Cordens inmiddels wereldberoemde auto voor een reguliere Carpool Karaoke.

In 2016 maakte Corden voor het eerst een kerst-Carpool Karaoke. Toen werd All I Want For Christmas Is You gezongen met onder anderen Mariah Carey, Adele en Lady Gaga. Vorig jaar waren Ed Sheeran, Miley Cyrus, Pink, Sam Smith en Katy Perry van de partij en werd de klassieker Santa Claus Is Comin’ To Town ingezet.