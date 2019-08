Zo help je jezelf uit de vakantieblues

Zet de eerst stappen

Move over goede voornemens bij het nieuwe jaar. Wellicht heb je op vakantie besloten om dingen anders aan te gaan pakken of iets nieuws te beginnen. Een koerswijziging dus. Nu is het tijd om daar de eerste stappen voor te gaan zetten. Begin met kleine, haalbare stappen. Als je te snel op weg wilt kun je jezelf in de vingers snijden als het niet meteen gaat zoals je had bedacht met je wijntje in je hand aan de Mediterrane.

Zet dus haalbare doelen voor jezelf uit om langzaam van koers te veranderen. Weet je van jezelf dat je snel afhaakt? Stel dan een buddy aan, bijvoorbeeld je partner, of een vriendin met wie je eens in de zoveel tijd bespreekt hoe ver je bent gekomen.

Heb je toen je op vakantie in het zwembad lag geen nieuwe plannen bedacht? Nu is het moment!