Zo houd je je schoenen wit op een festival

Het festivalseizoen is weer gierend van start gegaan. Dat naast de gezelligheid, fijne deuntjes en een drankje en hapje, de outfit ook heel belangrijk is blijkt wel uit het feit dat er zoiets bestaat als ‘de festival-look’. Tot voor kort hoorde daar geen wit paar sneakers bij, maar die tijd ligt nu achter ons.

Flodderige jurkjes, een lekker kort broekie, of een kittige jumpsuit. Modemerken schotelen ons graag allerlei festivalwaardige combinaties voor, en wij rennen gewillig naar de winkel om onszelf erin te steken. De outfit wordt vaak gecombineerd met een stel laarsjes, want wie ooit op een openlucht gebeuren in Nederland is geweest, weet dat dat modderig kan worden.

Dit wil je (niet)

Kortom: die witte sneakers laat je wel uit je hoofd en veilig in de kast. Maar, zoals we al in de intro zeiden, das dus niet meer nodig. Er bestaat namelijk een condoom voor om je witte sneaker, ofwel de sneaker condoom. Jawel. Ze zijn waterproof, en vuilafstotend. En het rubbertje is niet voor eenmalig gebruik, zoals de variant waar we allemaal vertrouwt mee zijn. Deze kun je gewoon in de was kieperen. Handig? Hij is hier voor €8,99 online te bestellen. Moet je wel met een condoom om je sneakers willen lopen.

