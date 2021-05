Zó houd je je supermarkt kruidenplantje in leven

Het lijkt soms een nog grotere taak dan het bereiden van het gerecht waarvoor je ‘m nodig hebt: het in leven houden van je kruidenplantje uit de supermarkt. Toch zijn er een aantal tips die de kans op een succesvol kruidenplantjes-verhaal vergroten.

Je kunt nog zulke groene vingers hebben, de kans dat je jouw supermarktplantje sneller verdort dan een variant uit een tuincentrum is groot. Dat heeft er namelijk mee te maken dat ze speciaal gekweekt zijn om snel het loodje te leggen. In voor het plantje ideale omstandigheden is ‘ie ontwikkeld, en bij jou thuis is het dan toch anders. Tip 1: koop ‘m dus eens bij het tuincentrum en zie of het wat uitmaakt.

Wensen van de supermarkt kruidenplant

Door die ideale omstandigheden, is het heel belangrijk je erin te verdiepen wat jouw plantbaby nodig heeft. Veel of weinig water? Zon of geen zon? Binnen of buiten? Het ene kruidenplantje is het andere niet, dus er is geen eenduidig advies over hoe te verzorgen. Tip 2: Google je suf en vind uit wat jouw plantje nodig heeft.

Andersom water geven

Water is a plant’s best friend. Maar niet te veel en ook niet te weinig. En de manier waarop is ook belangrijk. Wist je dat niet het gebrek aan water, maar juist het overschot eraan in veel gevallen de doodsoorzaak is bij kruidenplantjes? Daarom is het handig om het watergeven om te draaien. Dus niet van bovenaf met een gieter, maar een beetje water op een schoteltje en daar je plantje in zetten. De wortels nemen dan het vocht op en de bovenkant blijft droog. Tip 3: wissel de manier van water geven.

Grotere potjes dan kruidenplant in supermarkt

En dan de laatste tip: verpotten. De plantjes hebben vaak véél meer ruimte nodig dan ze in het plastic potje van de supermarkt krijgen. Dus verpotten it is. Pak een potje, doe daar tuinaarde of potgrond in en bevrijd het plantje uit het supermarktpotje. Vervolgens plant je ‘m zo dat alle wortels voldoende ruimte hebben. Als het goed is kun je nu zo’n zes maanden vooruit. En anders is de supermarkt vast dichtbij om het nóg een keer te proberen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: ze.nl | Beeld: Getty Images