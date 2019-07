De reden dat we op VIVA.nl nog wel eens schrijven over de moeders uit Teen Mom is omdat de castleden elkaar zo nu en dan in de haren vliegen. Zo worden ruzies uitgevochten via livestreams op Instagram, worden producten van elkander in de fik gestoken – en vervolgens ook weer gedeeld op social media – en vliegen de beschuldigingen over en weer. Ja, het is sensatie alom met die meiden. Toch kan het ook anders, zo blijkt nu Amber Portwood terecht staat in de rechtbank.

Want: Amber’s medesterren Maci, Catelynn en Cheyenne waren aanwezig in de rechtszaal om hun steun aan Amber te getuigen. De 29-jarige moeder staat namelijk terecht voor huiselijk geweld. Op 5 juli werd ze gearresteerd nadat ze haar vriend Andrew Glennon had geslagen terwijl hij hun eenjarige zoontje in zijn armen had.

‘Ongelofelijk dankbaar’

‘Amber is ongelofelijk dankbaar voor de steun van haar collega’s. Ze bevindt zich momenteel in een achtbaan en ze wéét dat ze niet perfect is, maar ze waardeert het daarom des te meer dat haar vriendinnen haar zijn komen steunen,’ vertelt een bron.

In het laatste seizoen van Teen Mom OG, dat nu te zien is op MTV, zien we Amber struggelen met de manier waarop ze te zien is in de show. De nadruk blijft maar liggen op haar mentale welzijn, iets waar ze soms door de kritiek op social media aan onder door gaat. Tegenover fans heeft haar vriend Andrew laten weten dat hij en hun zoontje voorlopig niet te zien zijn in de show.

Contactverbod

Amber staat onder weer terecht voor huiselijk geweld en het roekeloos omgaan met een dodelijk wapen. Omdat ze dit in het bijzijn van hun zoontje heeft gedaan, staat ze ook terecht voor huiselijk geweld gepleegd in de aanwezigheid van een kind jonger dan 16 jaar oud. De rechter heeft ook een contactverbod voor haar tegen Andrew opgelegd. Gevalletje wordt vervolgd dus.