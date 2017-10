Zo kleed jij je met weinig budget als een echte Parisienne

Parijs, de stad waar je elke dag zonder schaamte croissants kunt eten. Waar je wordt bedolven onder de macarons en die bekendstaat als de meest romantische plek op aarde.

Naast dit, kennen we Parijs natuurlijk ook van haar modieuze kledingstijl en streetstyle looks. Hier en daar zie je een mademoiselle rondrennen, die een trenchcoat draagt en met een papieren koffiebeker in haar hand druk tegen haar telefoon praat. Oh, wat zouden wij graag in Parijs wonen. Omdat we op dit moment niet 1,2,3 naar Parijs kunnen gaan, halen we Parijs gewoon naar ons toe! Want hoe makkelijk is het om als Parisienne gekleed door het leven te gaan?



J’accepte la Grande aventure d’être moi

We struinen alle Franse bloggers en Pinterest-accounts af voor de perfecte Franse look. Ook werp ik een snelle blik in het boek how to be a Parisian. Wat me opvalt is dat hun kledingstijl vaak heel erg laid back is. Een simpele jeans, het liefst een flared of een wat baggy zittende variant, met een leuk blazertje erboven. Hoe graag we het ook zouden willen, niet iedereen kan winkelen bij Chanel, Prada, Gucci en Sandro (ik zelf ook niet). Maar we kunnen wel net zulke leuke, maar goedkope alternatieven verzamelen. Dus, ben jij ook een Parisien at heart? Dan hoef je alleen nog maar te klikken en te shoppen, en een paar croissantjes bij de supermarkt te kopen. Paris here I come!

Time to shop

