Zo kom je van die krasjes op je zonnebril af

Je zonnebril is het belangrijkste accessoire zodra de zon schijnt. Het is ideaal om mensen stiekem te begluren en natuurlijk beschermt het ook je ogen tegen de felle zon. Zo irritant is het dan ook dat er al snel krasjes op komen. Door bijvoorbeeld je sleutels, ritsen en zelfs als-ie los in je tas zit. Nu we eindelijk de goede kant op gaan met het weer, is deze tip ook zeker een lifehack. StyleToday heeft namelijk de oplossing gevonden waardoor je zonnebrilglazen binnen no time krasvrij zijn. Yay.

No shade

Bye bye krasjes, want de oplossing is super makkelijk. Je hebt het waarschijnlijk ook al in huis! Het magische goedje is namelijk: tandpasta. Ja echt, want het doet meer dan je tanden goed verzorgen. En zo ga je te werk:

Maak je zonnebrilglazen eerst goed schoon met een brillendoekje of een ander soort microvezeldoekje. Smeer wat tandpasta op het glas. Hiervoor kun je het best kiezen voor een tandpasta zonder whitening effect of schurende bestanddelen. Wrijf de tandpasta met je vingertoppen rustig over de krassen, maak hiervoor circulerende bewegingen. Wrijf nog langer als de krassen erg diep zijn. Spoel de glazen met lauwwarm water af en ga net zolang door tot alle tandpasta verdwenen is. Droog de glazen daarna af met een katoenen doek.

Et voilà: De krasjes zijn als sneeuw voor de zon verdwenen! Mocht je nog steeds last hebben van kleine krasjes, herhaal het proces dan. Bij de echte hardnekkige krassen (bah!) kun je het best bakpoeder gebruiken en met water mengen. Smeer dit dan over de krassen heen en spoel het daarna weer weg. Zo heb jij weer een gloednieuwe zonnebril!

