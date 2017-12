Zo koop je een jeans die níét uitloopt

Helaas hebben we het al veel te vaak meegemaakt: we kopen een nieuwe jeans en na twee dagen is ie helemaal uitgelopen. Van een mom jeans naar een boyfriend jeans in nog geen paar dagen tijd. Hartstikke zonde eigenlijk. Want meestal belanden deze broeken onderop de stapel en draag je de jeans nooit meer. Maar hoe voorkom je nu dat je nieuwe aanwinst gaat uitlopen? StyleToday heeft tips en tricks waardoor je veel langer van je jeans kunt genieten. Handig!

#1 De samenstelling van de broek

Geen enkele broek wordt hetzelfde gemaakt of voelt hetzelfde aan. Het is dan ook niet zo gek dat de samenstelling van stoffen ook nooit hetzelfde zijn. Voor nooit meer een lubberende broek kun je het best kiezen voor een jeans met de volgende samenstelling: 92 procent katoen, 6 procent polyester en 2 procent elastaan. Te veel elastaan zorgt er namelijk voor dat de broek op den duur gaat lubberen. En dat willen we zeker niet!

#2 Strak kopen

De truc is om bij het kopen van een broek altijd eentje te kiezen die al lastig dicht gaat. Na het wassen en dragen wordt de broek namelijk toch wijder. Koop er nu niet eentje waar geen elastaan in zit, want dan gaat die broek nooit passen! En ‘ik val wel een paar kilo af’ gebeurt toch nooit… Am I right?

#3 Wassen

Bij jeans geldt: zo min mogelijk te wassen. De kleur gaat namelijk vervagen en meestal wordt je broek ook nog eens wijder. Wil je toch een schone broek? Stop hem dan in de vriezer! Dit zorgt er namelijk voor dat bacteriën dood gaan en vieze luchtjes gaan ook weg. En als je toch je broek wilt wassen, doe het dan met koud water of nog beter: met de hand. Vermijd ook de droger. Zo gaat de rek er namelijk uit en dat is natuurlijk niet de bedoeling! Hang hem gewoon aan het droogrek en je jeans droogt mooi vanzelf. Scheelt ook nog eens energie!

Heb je nu zin gekregen om te shoppen? StyleToday heeft de mooiste broeken voor je geselecteerd. Klik hier om te shoppen.

