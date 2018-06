Zo krijg je die hardnekkige zweetlucht wél uit je kleren

Bij je gewone kleding zul je er misschien niet zo veel last van hebben, maar je hebt vast wel gemerkt dat je sportspullen blijven ruiken naar zweet – ook als je ze net hebt gewassen. En dan hebben we het nog niet gehad over de voetbalsokken van je vriend…

Met deze simpele tips behoort dat probleem gelukkig voorgoed tot het verleden.

Wist je dat de zweetlucht in je kleding wordt veroorzaakt door melkzuurbacteriën? Deze bacteriën ruik je pas na het transpireren. Met andere woorden: vers zweet stinkt niet. Als je jezelf ruikt tijdens je dagelijkse rondje door het park, heb je je shirtje dus waarschijnlijk te lang in de was laten liggen. Hoe langer sportspullen in de was liggen, hoe meer de bacteriën vrij spel krijgen en hoe lastiger de stank (en de zweetvlekken) uit je kleding gaat.

Tip nummer 1 is dus om zo snel mogelijk na het sporten te wassen, maar goed, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan – zeker als je een huishouden met ten minste 4 sportende gezinsleden hebt, die na hun training ook nog allemaal behoorlijk uitgehongerd zijn en vechten om wie het eerst mag douchen.

Probeer eens te wassen met deze huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Succes gegarandeerd!

Azijn

Good old azijn. Er is weinig waar dit wondermiddel niet goed voor is. Week het kledingstuk in een emmer (keuken)azijn voordat je het wast, minimaal een uurtje, het liefst een hele nacht. Het is belangrijk dat de kleding is doordrenkt met de azijn, dus wees niet bang om de emmer stevig vol te gieten. Nog even wassen en klaar ben je.

Soda

Laat het kledingstuk eerst minimaal een uurtje weken in sodawater en was het daarna gewoon in de wasmachine. Pas wel op met gekleurde was; soda kan de kleur aantasten, dus deze was kun je beter niet langer dan een uur laten staan. De witte was kun je makkelijk een nacht laten inweken. Wol en zijde moet je trouwens nooit met soda behandelen, maar goed, wie sport er dan ook in een wollen coltrui of zijden negligé?

Dettol

Leg je kleding in een mengsel van één derde Dettol en twee derde water, laat dit één tot drie uur staan en was het daarna gewoon in de wasmachine. Zelfs die vieze gele zweetplekken behoren hierdoor voorgoed tot het verleden. Probeer het wel eerst op je minste sportoutfit (of, nog beter, die oude tennispolo van je vriend), want je kleding kan een beetje verkleuren.

