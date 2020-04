Zo kun je heel makkelijk valsspelen bij 30 Seconds

Puzzelen, bordspelen en gezelschapsspellen: ze beleven glorietijden nu we ons houden aan de social distancing. Staat bij jouw thuis 30 Seconds in de kast? Spelen maar, want met deze tips voor valsspelen bij 30 Seconds zit je nooit meer in het verliezende team.

Valsspelen bij 30 Seconds

Oké voordat je naar de kast gaat rennen even een dikke disclaimer: het gaat hier om valsspelen, dus heel erg netjes en fair is het niet. Van de andere kant: winnen is gewoon heel leuk en het gaat hier om 30 Seconds en niet om je scriptie.

Afijn, wat je nodig hebt is in ieder geval een stalen gezicht, want je zult een beetje moeten liegen. Hier komen de tips voor valsspelen bij 30 Seconds:

Tel foute antwoorden goed

Zit jij ontzettend hard je best te doen om de vijf woorden om je kaartje te omschrijven, maar komt je teamgenoot maar niet op het goede antwoord? Roep dan gewoon ‘ja!’ bij een willekeurig antwoord en doe alsof dat het juiste antwoord is. Ook als dat het absoluut niet is. Jij bent de enige die het kaartje kan lezen, dus niemand komt erachter dat je een onjuist antwoord goedkeurt.

Verzin je eigen antwoord

Dat brengt ons bij het volgende: als toch niemand ziet wat er op je kaartje staat, waarom zou je dan niet zelf een begrip verzinnen? Dit kun je doen als jullie steeds begrippen of namen krijgen waar je niets vanaf weet. wel nog een tip: bedenk iets waarvan je weet dat je teamgenoot het kan raden – anders heeft dit leugentje om eigen bestwil niet zo veel zin.

Twee keer gooien

Zoals we al zeiden: een stalen gezicht is handig voor deze tips. Want heb je twee gegooid en let het andere team niet op? Gooi dan snel nog een keer, zo stiekem, stil en snel mogelijk. Met wat mazzel valt de dobbelsteen nu op 1 of zelfs op 0.

Pionnen verschuiven

Het fijne aan 30 Seconds: dit spel brengt altijd rumoer met zich mee. En nog meer rumoer als er ook geborreld wordt. Schenk gerust wat glazen bij en laat de tegenpartij uitgebreid kibbelen over de vorige ronde. Dat gekibbel is namelijk voor jou het perfecte moment om je pionnetje één (of twee of drie) stappen vooruit te schuiven. Nog leuker: het pionnetje van de tegenpartij naar achteren schuiven. Iemand nog wijn?

Bron: Ze.nl