Je wil natuurlijk dat je kleding zo snel mogelijk droog is. In de zomermaanden hang je het een dagje buiten et voilà: heerlijk ruikende, frisse en droge kleding. Nu in de winter is dat anders en wordt de droger weer massaal aangeslingerd. Maar is dat wel zo handig? Wij geven je drie tips om die droger wat vaker te skippen.

De droger links laten liggen (eh, staan) heeft voordelen. Allereerst bespaar je in de kosten. Wist je dat een wasje drogen ongeveer €1.20 kost? Dat klinkt niet veel, maar tel ze allemaal maar eens bij elkaar op. Ten tweede: we kennen allemaal het scenario van die nieuwe wollen trui die per ongeluk tóch in de droger terecht is gekomen. Bye bye beauty. Bovendien gaat kleding sneller pillen in de droger. Ten derde: door de droger te skippen, hoef je die strijkplank en -bout ook minder vaak te gebruiken. Kleding aan de waslijn kreukt namelijk minder snel. Dus hierbij, tips voor het drogen van jouw wasgoed zónder wasdroger.

Ondersteboven en binnenstebuiten

Je hebt het vast wel eens gezien; als je een t-shirt bij de schouders ophangt, kun je daarna strijken tot je een ons weegt, maar je blijft die wasknijpers erin zien. Hang daarom je kleding op z’n kop. Bovendien: als je jouw kleding eerst even uitklopt en dán ophangt, is de kans groter dat je minder hoeft te strijken. De kreukels trekken er namelijk sneller uit. Dit geldt ook voor (spijker)broeken. Daarover gesproken; hang je spijkerbroeken altijd binnenstebuiten op. Zo drogen de zakken het snelste. Nog sneller? Zet dan gewoon een ventilator naast je kledingrek of droogmolen.

Kledinghanger

Dikke truien, blouses, jassen en jurken: hang ze op een kledinghanger. Ten eerste voorkom je de ‘goh er zit nog een wasknijper aan haar kleding’-afdruk, en daarnaast rekt je kleding uit als je dit niet doet. Zonde van je mooie nieuwe blouse. Dus: naast de wasknijpers standaard wat kledinghangers in de waskamer bewaren.

Azijn is fijn Hekel aan harde handdoeken? Dan moeten ze in de droger. Of toch niet? We lazen dat het kan werken om een klein beetje azijn toe te voegen aan de wasbeurt met de handdoeken. De geur van het zure goedje verdwijnt door de wasbeurt en het zou werken als natuurlijke wasverzachter. Het proberen waard!

