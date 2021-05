Het is hip, het is groen en staat enig: een ananasplant in huis. Helemaal leuk is dat je ‘m budgetproof kunt krijgen door ‘m zelf te kweken. En da’s echt niet zo ingewikkeld als je in eerste instantie misschien denkt.

In principe is het vrij onmogelijk om in ons klimaat een ananasplant ter wereld te brengen, maar met wat liefde en geduld krijg je het tóch voor elkaar.

Nodig:

Vaas

Ananas

Potgrond

Plantenpot

Zó kweek je jouw ananasplant

Een ananasplant kweek je met de bovenkant van de ananas. Je wil de kern en de kroon van de ananas overhouden, dus je gaat in de weer met een flink scherp mes. Daarmee snijd je de bovenkant, de restjes vluchtvlees en de onderste bladeren er af. Je wil dat de kern goed zichtbaar is. Die kern gaat namelijk in een glas water en de groene kroon blijft boven water drijven.

Om de twee à drie dagen moet je dit water vervangen en dan komen er wortels aan. Als die wortels gegroeid zijn, kun je het in z’n geheel verpotten. Het potje met het begin van de ananasplant moet in een warme omgeving staan, maar niet in de directe zon. Na zo’n twee à drie maanden groeien er bladeren uit de ananas.

Wil je de vruchten zelf kweken? Dan heb je héél veel geduld nodig; het kan namelijk wel jaren duren voordat er kleine vruchtjes aan zitten. Maar hé: dan heb je ook wat.

Bron: VanPit TotPlant | Beeld: Getty Images