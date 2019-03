Zo lief! Baby Teddy dolenthousiast als mama Bibi weer thuis is

Eind vorig jaar kwam de kleine Teddy ter wereld, het dochtertje van Bibi Breijman en zanger Waylon. Hoewel Bibi degene is die de meeste schattige kiekjes van Teddy deelt op social media, is het nu vader Waylon die nieuwe beelden van hun kleine meid op Instagram plaatst.

En dan hebben we het niet over een foto, maar een wel hele schattige video waarin we Bibi op de bank zien liggen, al spelend met baby Teddy.

Blij ei

Op de beelden zien we hoe blij baby Teddy is om haar mama weer te zien. Ze gilt het uit van blijdschap, en laat papa Waylon dat heerlijke moment nu net hebben vastgelegd. Op Instagram schrijft hij bij de video: “Mama is weer thuis… Dat klinkt zo!” Ook Waylons fans zijn laaiend enthousiast over het lieve moment. “Dit is te schattig voor woorden”, “Het mooiste geluid van de hele wereld” en “Aah wat schattig! Daar krijg je toch nooit genoeg van?” klinken de reacties onder de video.

Luister vooral mee:

Beeld: Instagram