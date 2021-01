Move over twisted candles: zó maak je zelf knappe marmeren kaarsen

Kaarsen zijn helemaal hip en hot. En dat vinden wij helemaal niet zo gek! Na de twisted candles en confetti kaarsen– want ja, die heb je ook – hebben we een nieuwe trend voor je: marmeren kaarsen.

En ja, die wil je! Budgetproof en super makkelijk zélf te maken 😉

TikTok

TikTok barst van de lifehacks, handige tips en andere briljante video’s en trucjes waarvan je niet wist dat je ze weten moest. Maar in tijden van een lockdown, is dit platform een lifesafer! Je vindt er namelijk allerlei creatieve knutselwerkjes waar je deze saaie tijd mee door kunt komen. Zo ook een gemakkelijke manier voor het maken van een ‘marmeren-kaars’, die ook nog eens súper chic oogt 😉

Marmer

Marmer is always a good idea! Marmer is al tijden een trend voor in je interieur. Niet alleen zijn tafeltjes, dienbladen, kaarsenstandaards en vazen van het chique steen voorzien, ook kaarsen met zo’n printje doen het goed. Het oogt luxe, chic en kostbaar. Nu kun je heel diep in je buidel tasten en zo’n exemplaar aanschaffen, maar je kunt ze ook heel makkelijk zelf maken. Ja, echt! Het allerleukste: dit knutselwerkje is budgetproof én kost je maar een halve minuut. Worth a try!

Marmeren-kaars maken

Hoe maak je deze marmeren kaars? Heel simpel, het enige wat je nodig hebt is een standaard dinerkaars in het wit of crèmekleur en een brandende kaars daarnaast. Haal de witte of crèmekleurige kaars door de brandende kaars. Niet té lang, maar ook niet te kort. Herhaal dit meerdere keren tot je een leuk patroon hebt. That’s it! Easy peasy, tóch?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Westwing (@westwingnl)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle| Beeld: Getty, Instagram