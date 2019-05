Zo reageert Nederland op het nieuwe nummer van Dotan

Drie weken geleden maakte Dotan het grote nieuws al bekend: Nederland kon wachten op een comeback van de zanger. Vandaag blijkt de grote dag te zijn. Dotan heeft zijn nieuwe single Numb gelanceerd.

Voor Dotan is het de eerste keer sinds 2014 dat hij een plaat uitbrengt. In 2018 onthulde de Volkskrant een groot schandaal: de zanger bleek online zo’n 140 (!) nepaccounts te gebruiken om zelf de publieke beeldvorming over hem te beïnvloeden. Ook bleek hij allerlei verhalen over ontmoetingen met fans zelf te hebben verzonnen.

Terug op de socials

Ruim een jaar na de trollengate verscheen Dotan gisteren voor het eerst weer op social media. Op Instagram postte hij een foto waarin hij uitlegt wat er is gebeurd tijdens de radiostilte. ‘Het afgelopen jaar is veruit het moeilijkste jaar uit mijn leven geweest, maar ook het meest leerzame. Ik ben nog nooit zoveel gegroeid op persoonlijk vlak en heb daar de tijd voor moeten nemen’, schrijft hij.

Ook kondigt hij zijn nieuwe nummer aan. ‘Het is een liedje wat ik schreef in een tijd waarin ik niets voelde en niet meer wist hoe het was om iets te voelen.. maar er wel alles aan wilde doen om daar weer te komen.’



Luister het nummer hier:

De zanger hoopt met Numb – ‘een ander geluid dan we van hem gewend zijn’ – aan een schone lei te kunnen beginnen. Veel mensen lijken hem die tweede kans te gunnen. Het lied wordt over het algemeen positief ontvangen.

#Dotan met #Numb is gewoon goed, heel goed zelfs. Geef die man toch een tweede kans joh! Het is zoals velen zeggen een goed lied, eigenlijk het beste van al zijn andere songs. En ergens gun ik het Dotan ook weer na al die (terechte) kritieken. Nu doorgaan en hopelijk tot nr.1! — Maggietogo (@Maggoo_Co) May 29, 2019

De nieuwe @DotanMusic : kippenvel en een super goed nummer ! Goed om te horen dat hij weer terug is. En volgens mij is dit het beste om te doen: de muziek laten spreken ❤🎵! #Numb #Dotan — Sharon van Witteveen (@Sharonnetje89) May 29, 2019

Iedereen kan wel eens een fout maken, en als ‘t niet om een doodzonde gaat verdient iedereen wat mij betreft een tweede kans. Dat gezegd hebbend; ik vind ‘Numb’ van @DotanMusic eigenlijk best een goed nummer. Het heeft niet de typische ‘Dotan-sound’ (en dat is een verbetering!) — Marcel Brouwers (@embrowsers) May 29, 2019

Tegengeluid

Toch blijkt lang niet iedereen klaar te zijn voor de comeback. Zo wordt de zanger ervan beschuldigd met Numb in een slachtofferrol te kruipen.

Dat jaartje retraite in Israël heeft Dotan niet bepaald origineler laten klinken, hè? https://t.co/xeCIlysZVj En dan hebben we het nog niet eens over die tekst. Je zal maar zo weinig verantwoordelijkheidsgevoel hebben dat je jezélf in deze situatie zielig vindt. — Juliën L´Ortye (@MatthieuHerben) May 29, 2019

Mooi hoe #Dotan in zijn nieuwe liedje #Numb meteen begint over hoe hoe hij verloren was in een miljoen nepaccounts, die allemaal hemzelf waren. "I've been lost inside a million I's" respect hoor 🙏🏽 — Sam (@samgerrits) May 29, 2019

Samenvatting nieuwe single van Dotan: Het is mij allemaal overkomen. Het is heel erg voor mij. Heeehaaahoooheee #Dotan — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) May 29, 2019

Net de nieuwe single van #dotan gehoord. Mooi nummer, maar ik had het mooier gevonden als hij ook de hand in eigen boezem steekt. En dat doet hij niet. Hij zegt eigenlijk dat de grote boze wereld hem in de kou liet staan. Maar dat was niet zomaar. Gemiste kans…. — Paula Bijman (@Aluapb) May 29, 2019

Later dit jaar wordt een compleet album van Dotan verwacht.