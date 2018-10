So in love: Maan deelt smoorverliefde foto met Tony Junior

Sinds haar relatie met Tony Junior is Maan dolgelukkig in de liefde. Dat steekt de zangeres dan ook niet onder stoelen of banken; ter ere van zijn verjaardag heeft ze een romantisch kiekje gedeeld.

Zondag mocht de dj 29 kaarsjes uitblazen en die bijzondere dag kon Maan natuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan. Ze heeft haar vriend gefeliciteerd met een liefdevolle foto. ‘I la la la la like u, congrats knurftie’, schrijft ze erbij, gevolgd door een een hartje.

Dit bericht bekijken op Instagram I la la la la like u, congrats knurftie ❤️ Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st) op 21 Okt 2018 om 9:33 (PDT)

Echte liefde

De volgers van de The Voice of Holland-winnares smelten bij het zien van de foto. ‘Wat zijn jullie toch een perfect stel samen; heerlijk om te zien!’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Dit is echte liefde.’

Beeld: ANP, Instagram