Zo slapen de presentatoren van ‘Expeditie Robinson’

Je hebt het je vast wel eens afgevraagd toen je heerlijk op de bank hangend naar Expeditie Robinson keek. Hoe zit dat nou met die presentatoren. Slapen ze op hetzelfde eiland als de eilanders, of liggen ze heerlijk te snurken ergens in een luxe resort.

Gelukkig is daar Kaj to the rescue want in een Instagram story komt hij met het verlossende antwoord. Helaas is de story (alweer) verdwenen maar gelukkig heeft Shownieuws hem wel opgeslagen. Alle crewleden slapen namelijk in een hutje diep in de rimboe van de Filipijnen.

Geen overdreven luxe

Het is zeker niet het Four Seasons, maar dit jaar hoeft Kaj ook niet op de harde grond te slapen. Hij heeft een eigen koelkastje, (2-persoons)bed, kledingrek, douche en wc. Dat is toch wel wat anders dan twee jaar geleden. Toen de presentator zelf als deelnemer meedeed aan het programma.

Bron: Libelle.nl | Beeld: RTL