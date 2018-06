Zo style je flower printjes in je zomerse outfit

De lente is in volle gang en ondertussen komt de zomer steeds een stukje dichterbij. Onze korte jurkjes, rokjes en shortjes mogen de kast weer uit en steeds vaker zien we hoe blote benen de straten sieren. Bovendien zijn de eerste bloedhete dagen een feit. We hebben misschien zelfs al een momentje gehad waarop we wensten dat het even weer herfst was. Toch is niets minder waar; de zomer is in zicht en denken we aan zomer, dan denken we aan bloemen. Bloeiende, fleurige en felgekleurde bloemen.

Bloom, baby, bloom

Bloemenprintjes zijn dan ook helemaal hot als het om de nieuwste modetrends gaat. Terwijl de één all-in gaat en zowel een jurkje, jasje als tasje met bloemenprint combineert, voegt de ander liever een kleine flower power touch toe aan een basic look. Met beide is niets mis, maar ga je voor een all over bloemenprint-look, kies dan items in een zelfde kleur(tint) om je outfit enigszins rustig te houden. Bloemenprintjes zien we ook terug in combinatie met een andere trend, namelijk broekpakken. Combineer een gebloemde pantalon met een blazer in dezelfde fleurige print met daaronder een basic top en voilà: super classy en helemaal on trend.

