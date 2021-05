Zó verminder je je schermtijd op je telefoon voorgoed

Laten we eerlijk zijn: zeker nu we thuis zitten, schiet die schermtijd de pan uit. Heel fijn dat Apple met de automatische schermtijd melding is gekomen, maar het doet toch altijd een beetje zeer als je dan ziet staan: ‘Uw wekelijkse schermtijd was gemiddeld 4 uur en 20 minuten.’ Meine gutte, zó lang?!

Het is dus tijd om die schermtijd te verminderen. We weten natuurlijk best hoe dat moet (namelijk gewoon dat ding niet pakken) maar blijkt in de praktijk vaak verdomde lastig.

Zó verminder jij de schermtijd op je telefoon

Notificaties uit

Het klinkt misschien een beetje flauw en als een opmerking van stichting Open Deur, maar het werkt wel. Zet je notificaties uit. Iedere keer als jij een melding binnenkrijgt en je telefoon oplicht, geeft dat een signaal aan je hersenen. En zélfs als je er niets mee doet, ben je er onbewust toch mee bezig en haalt het je uit je concentratie. Dus zet die notificaties gewoon lekker uit. Ja, ook die van WhatsApp. Dan kies je zelf wanneer je de berichten leest. Maak mapjes

Een gevalletje: ‘Zie je het niet, dan is het er niet’. Zorg dat op het beginscherm van je telefoon niet direct allerlei leuke apps (Instagram, Twitter, Facebook) staan. Maak mapjes en plant ze daarin. Uit het zicht

In dezelfde categorie als tip twee: laat die telefoon eens in je tas zitten. Of leg ‘m in een lade. Op die manier word je er niet door afgeleid én kom je niet in de verleiding om toch even te kijken of er nog iets leuks gaande is op je socials. Limiteren

Heb je een iPhone? Dan kun je een limiet instellen voor apps. Bijvoorbeeld een halfuur voor Instagram per dag. Is die voorbij? Dan moet je ‘m wegleggen. Natuurlijk kun je er dan ook voor kiezen om het limiet te negeren *schuldig*, maar je wordt wel bewuster van de schermtijd. Offline activiteiten

Bedenk eens wat je leuk vindt om te doen als je níet op je telefoon zit. Een puzzel, een goed boek lezen, een tekening maken. Ga dat doen en leg die telefoon weg. Werkt overigens meteen ook heel goed voor je mentale gezondheid, want zo krijg je niet alle prikkels binnen die een telefoon op je afvuurt.

