Zo vier je Quatorze Juillet in Nederland

Quatorze Juillet is de nationale feestdag van Frankrijk, en valt dit jaar op een zaterdag. Reden genoeg om een traditionele Franse middag te beleven.

Dit jaar beleef je het feest ook in Amsterdam. Frans restaurant Bodon, La Grande Brasserie, onderdeel van Apollo Hotel Amsterdam, organiseert op zaterdag 14 juli Le Marché Français. Tussen 11.00 en 19.00 waan je je even in Frankrijk en kun je genieten van alles wat met Frankrijk te maken heeft. Denk aan de lekkerste Franse wijnen en lekkernijen, zoals kazen, hammen, oesters, kreeften en crudités met tapenades – geserveerd in traditionele Franse marktkraampjes. Daarnaast kan je genieten van gratis wijnproeverijen, kookworkshops en traditionele Franse livemuziek.

Wil jij de zomer vieren op het terras van Bodon, met uitzicht over een kruising van vijf grachten? Als VIVA-lezer profiteer je van een speciale actie en krijg je gratis toegang voor twee personen, inclusief twee drankjes en twee hapjes per persoon. Gebruik de code ‘viva14juli’ bij het bestellen van tickets via de site.