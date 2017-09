Zo voorkom je ladders in je panty

Vrouwen die vaak een panty dragen, herkennen de struggle vast wel: je hebt net een nieuwe panty en je bent er supervoorzichtig mee, maar aan het begin van de middag ontdek je al een enorme ladder. Seriously?! Nu de herfst voor de deur staat, is het weer tijd om onze panty’s uit te kast te pakken. En die willen we uiteraard zo lang mogelijk mooi houden! Met de volgende tips voorkom je die irritante ladders in je panty.

#1 Let op het aantal denier

Het aantal denier van een panty geeft de dikte van de panty aan. Hoe dikker een panty is, hoe kleiner de kans is dat er ladders in zullen verschijnen. Het hele probleem zou je dus op kunnen lossen door dikkere panty’s te gaan dragen, maar dat staat niet altijd even mooi bij elke outfit. Wil je toch een dunne panty dragen? Koop dan een iets duurdere van een betere kwaliteit!

#2 Spray je panty in met haarlak

Trek je panty eerst aan en spray er vervolgens een beetje haarlak overheen. De haarlak zorgt voor wat extra versteviging waardoor je panty langer meegaat.

#3 Knip en vijl je nagels

Hoe vervelend is het wanneer er een ladder in je panty ontstaat als je hem net aantrekt? Waarschijnlijk komt dat omdat je een haakje aan je nagel hebt die achter de stof blijft hangen. Door je nagels goed bij te knippen en te vijlen kun je dit voorkomen. It’s that easy!

#4 Stop je panty in de vriezer

Ja, dat lees je goed! Door je panty in de vriezer te stoppen, gaat hij veel langer mee. Maak je panty eerst goed nat met water, wring hem daarna uit, stop hem in een zakje en leg het zakje een nachtje in de vriezer. Haal de panty ’s ochtends uit de vriezer en laat hem drogen. Daarna ben je ready to go!

