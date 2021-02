Zó wordt Kim Cattrall uit de ‘Sex and the City’-reboot geschreven

De terugkeer van Sex and the City leek even te mooi om waar te zijn, maar staat toch echt te gebeuren. Toch zat er wel degelijk een addertje onder het gras, want favoriet Samantha Jones, gespeeld door Kim Cattrall, keert niet terug. Nu weten we hóe ze uit de serie is geschreven.

Huilen wel, want zonder de briljante uitspraken van Samantha is Sex and the City absofuckinglutely minder dan het was.

Verwaterde vriendschap

‘Mensen komen en gaan, net als in het echte leven’, vertelt Casey Bloys, Chief Content Officer bij HBO Max aan TVLine over het uitblijven van de terugkeer van Kim Catrall. ‘Vriendschappen vervagen en nieuwe vriendschappen ontstaan’, vervolgt ze.

‘We proberen een eerlijk verhaal te vertellen over 50-jarige vrouwen in New York’, vervolgt ze. ‘Het zou ook een beetje natuurlijk moeten aanvoelen. Vrienden die je op je dertigste had, zijn er soms niet meer als je vijftig bent.’

Cat fight?

En dat is dan ook de ietwat simpele verklaring voor het uitblijven van Kims terugkeer in de serie, die And Just Like That… gaat heten. Of dé hoofdreden de vermeende ruzie tussen Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall is, blijft in het midden. ‘Leuk dat jullie weer terug zijn, maar we gaan Kim/Samantha missen’, reageerde een volger van Sarah Jessica eerder toen ze het nieuws op Instagram deelde. ‘Wij ook. We houden zo van haar’, reageerde de actrice hierop. Sprake van cat fight zou er dan ook niet (meer) zijn.

De andere andere actrices uit de jaren ’90-serie, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis, keren wel terug in de fabulous straten van New York. Carrie, Miranda en Charlotte zijn inmiddels heel wat jaartjes ouder, maar zullen ongetwijfeld nog steeds hoge ogen gooien met hun geweldige looks en jaloersmakende levensstijl.

