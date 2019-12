Zó zag Hilary Duff er op haar trouwdag uit

Hilary Duff trouwde afgelopen weekend met haar vriend Matthew Koma. Via Instagram laat de actrice zien hoe ze er op de trouwdag uitzag én vertelt ze meer over haar jurk.

De bruiloft was intiem en vond plaats in de achtertuin van het koppel, waar Hilary verscheen in een jurk van de Britse ontwerpster Jenny Packham. Voor hun 14 maanden oude dochtertje Banks was ook een bijpassend jurkje gemaakt. Op Instagram deelt Hilary de eerste foto van hun bijzondere dag.

Trouwjurk

De Amerikaanse Vogue mocht een tijd geleden al bij de eerste pasbeurt van Hilary’s trouwjurk zijn. Voor de camera vertelt de actrice en zangeres over haar kapsel en waarom ze voor deze ontwerpster koos. Over haar jurk zegt ze dat ze heel graag iets moderns en zuiver wilde hebben.

Gezin

Hilary en Matthew zijn sinds begin 2017 een stel. Vorig jaar oktober kregen ze samen een dochter, Banks. Voor Hilary is het haar tweede huwelijk. Ze was tussen 2010 en 2016 getrouwd met voormalig ijshockeyspeler Mike Comrey, met wie ze samen een 7-jarige zoon heeft.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: ANP