Zo zag de zwangere vriendin van Lil’ Kleine eruit voor alle ingrepen

Afgelopen week maakten Lil’ Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes bekend een baby te verwachten. Om dat te vieren blikken we even terug, want hoe zag de zwangere Jaimie eruit voor alle ingrepen?

Uit de oude doos

Om die vraag te beantwoorden, heeft VIVA wat materiaal uit de oude doos gehaald. Zo zagen we een oude video, waarin Chantal Bles voor Styled By The Stars Jaimie Vaes gaat stylen. Daar zag ze er toch net even wat anders uit:

Recent

Zo ziet Vaes er nu uit:

View this post on Instagram Toilet sessions 3.0 A post shared by 𝙹𝙰𝙸𝙼𝙸𝙴 𝙹𝙾𝙰𝙽𝙽𝙴 𝚅𝙰𝙴𝚂 (@jaimievaes) on Oct 5, 2018 at 12:48pm PDT

View this post on Instagram 🐯 A post shared by 𝙹𝙰𝙸𝙼𝙸𝙴 𝙹𝙾𝙰𝙽𝙽𝙴 𝚅𝙰𝙴𝚂 (@jaimievaes) on May 18, 2018 at 10:56am PDT

Relatie

Jaimie Vaes leerde Lil’ Kleine een aantal jaar geleden kennen, toen ze de styliste was van de rapper. Kleine was toen 15 jaar en Jaimie 20, maar hij riep toen al dat hij later met haar zou trouwen. Sinds 2017 heeft de styliste daadwerkelijk een relatie met Lil’ Kleine en volgend jaar gaan ze trouwen. Tijdens kerst maakte het stel bekend een baby te verwachten.

View this post on Instagram Damn baby, this is infinite! ♥️ #mumanddad A post shared by 𝙹𝙰𝙸𝙼𝙸𝙴 𝙹𝙾𝙰𝙽𝙽𝙴 𝚅𝙰𝙴𝚂 (@jaimievaes) on Dec 27, 2018 at 4:13pm PST

