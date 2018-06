Zo zien je sneakers er weer uit als nieuw

Heb je afgelopen weekend flink lopen dansen op Amsterdam Open Air, en zien je sneakers er niet meer zo fris uit als dat je graag zou willen? No worries. Sneakcare Amsterdam zorgt ervoor dat jouw pareltjes na een sessie door de wasstraat er weer zo goed als nieuw uitzien.

Hoewel vrijwel iedereen weet dat je schoeisel er na een festival niet meer zo mooi uitzien, willen we er natuurlijk wel een beetje leuk bijlopen en trekken we hierdoor alsnog onze leukste sneakers aan. Het gevolg? Vieze schoenen! En zie die maar weer blinkend schoon te krijgen.

Niet bepaald het allerleukste klusje, maar wel eeuwig zonde om het niet te doen. En dus bedachten Elise en Patty het nieuwe concept Sneakcare. Hier nemen ze jouw lievelingssneakers, die er niet meer uitzien na een weekendje losgaan op een festival, maar wat graag onder handen. En zo loop jij vervolgens de zaak uit met schoenen die er uitzien alsof je ze net nieuw gekocht hebt.

Prijskaartje

Maar, voor wie gelijk zijn hele sneakercollectie naar de winkel wil brengen: er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan de poetsbeurt vast. Iedereen die even snel zijn schoenen een touch-up wil geven, kan binnenlopen voor slechts een tientje. Maar wie ze een grondige poetsbeurt met alles erop en eraan cadeau wil doen, moet toch echt even wat dieper in de buidel tasten.

Zo kun je kiezen uit drie pakketten: Silver, Gold en Platinum, waar, zoals je wellicht al vermoedde, verschillende prijskaartjes aan vastzitten. Ga je bijvoorbeeld voor het Platinum-pakket, houd er dan rekening mee dat je 39,95 dient af te rekenen. Niet bepaald een ‘koopje’ te noemen, dus. Al is het natuurlijk altijd nog goedkoper dan een nieuw paar sneakers aan te moeten schaffen.

Een bericht gedeeld door #ChicksOnKicks (@chicksonkicks) op 5 Jun 2018 om 12:04 (PDT)

