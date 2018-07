Zo ziet het echte haar van Kelly uit Temptation Island VIPS eruit

We weten al dat de billen van Kelly uit Temptation Island VIPS niet echt zijn, maar laatst vertelde ze in een interview met Olcay Gulsen dat ook haar lokken niet van haarzelf zijn. Ze vertelde daarbij geïnspireerd te worden door Kylie Jenner, die zelf eigenaresse is van een collectie pruiken. In een nieuwe YouTube-video vertelt Kelly over haar echte haar én krijgen we het ook te zien.

In de video vertelt Kelly dat Temptation-fans maar blijven vragen naar haar eigen haar en dat ze daarom heeft besloten het maar te laten zien.

Kort en blond

In Temptation Island zien we de knappe Kelly met lang, hoogblond haar. Haar eigen lokken zijn weliswaar ook blond, maar veel korter. ‘Ik heb het heel kort laten knippen, omdat het dan lekker makkelijk onder mijn pruik past,’ geeft Kelly als reden voor haar korte kapsel. Zo kan ze makkelijk experimenteren met verschillende haarkleuren en -texturen – iets wat ze heel leuk vindt om te doen.

Gepest

De reden waarom Kelly pruiken begon te dragen, is eigenlijk alles behalve leuk. Ze vertelt dat ze van origine roodharig is en dat ze daar vroeger veel mee is gepest. Vanaf haar zestiende is ze het gaan verven en heeft ze verschillende lengtes en haarstijlen uitgeprobeerd. Sinds een paar jaar draagt Kelly nu pruiken en dat bevalt haar goed.

Met of zonder pruik, we vinden Kelly’s echte haar ook heel erg leuk! Bekijk hieronder de hele YouTube-video:

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL