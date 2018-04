Zo ziet het meest Instagrammable hotel ter wereld eruit

Het allermooiste hotel ter wereld mag dan wel in Cambodja zijn, bij de buren in Vietnam hebben ze ook een prachtig exemplaar staan. Het oogverblindende InterContinental Danang Sun Peninsula Resort wordt zelfs beschreven als het meest Instagrammable resort van dit moment. Enne, bij het zien van de foto’s kunnen we het daar alleen maar mee eens zijn.

Je hebt heel veel moois op deze wereld, maar dit is er toch wel een voor op je bucketlist. Van geweldige hemelbedden waar je de hele dag wel in wil blijven liggen tot aan relaxhoeken met prachtige uitzicht op de Zuid-Chinese Zee: ja, het interieur is er een waar menig stylist nog een puntje aan kan zuigen.

Pittig prijskaartje

Mocht je net je tickets naar Vietnam hebben geboekt, en jezelf willen trakteren op een aantal dagen ultieme luxe: dit resort is er een die je zeker moet onthouden. Al moet je, zoals je misschien al wel verwacht had, wel even flink in de buidel tasten. Aan een overnachting in het resort zit namelijk een pittig prijskaartje vast.

Beleving

Zo betaal je wanneer je nu zou boeken al snel zo’n 522 dollar voor een nacht. Iets waar je buiten het hoogseizoen om ook een leuk weekje Spanje voor kunt boeken. Maar hé, we hebben het hier dan ook over een op en top resort, waar het je werkelijk aan niets zal ontbreken. Een once in a lifetime experience is het dan ook zeker. En dat is natuurlijk ook wat waard!

Enfin, een foto zegt uiteraard meer dan duizend worden, dus hieronder kun je jezelf alvast lekker maken met wat kiekjes. Wij struinen ondertussen alvast het internet af voor een stel goedkope vliegtickets!

Een bericht gedeeld door InterContinental Danang Resort (@intercontinentaldanang) op 2 Apr 2018 om 7:35 (PDT)

Een bericht gedeeld door InterContinental Danang Resort (@intercontinentaldanang) op 23 Mrt 2018 om 7:42 (PDT)

Een bericht gedeeld door InterContinental Danang Resort (@intercontinentaldanang) op 20 Mrt 2018 om 12:13 (PDT)

Een bericht gedeeld door InterContinental Danang Resort (@intercontinentaldanang) op 11 Mrt 2018 om 1:14 (PST)

Een bericht gedeeld door InterContinental Danang Resort (@intercontinentaldanang) op 10 Feb 2018 om 12:35 (PST)

Een bericht gedeeld door InterContinental Danang Resort (@intercontinentaldanang) op 5 Feb 2018 om 3:48 (PST)

Een bericht gedeeld door InterContinental Danang Resort (@intercontinentaldanang) op 29 Jan 2018 om 1:48 (PST)

Een bericht gedeeld door InterContinental Danang Resort (@intercontinentaldanang) op 22 Nov 2017 om 4:50 (PST)

Bron: Marie Claire UK | Beeld: Instagram, Giphy