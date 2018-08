Zó zorg je ervoor dat je overgeëpileerde wenkbrauwen sneller teruggroeien

Wenkbrauwen epileren vraagt om precisie, maar ook zelfbeheersing. Voordat je het weet heb je haast geen wenkbrauw meer over.

Vaart erachter!

Komt je oude, vertrouwde wenkbrauwvorm dan ooit nog terug? Het antwoord is ja. Maar je zult engelengeduld moeten hebben. Toch kun je het proces versnellen dankzij déze tips:

1. Gebruik geen vergrotende spiegel

Zo raak je niet geobsedeerd door ieder klein haartje en laat je automatisch je pincet wat vaker links liggen.

2. Smeer geen crème of make-up op of rond je wenkbrauwen

Dit blokkeert de groei van nieuwe haartjes en maakt bestaande haartjes week, waardoor ze sneller uitvallen.

3. Ga na of je misschien roos in je wenkbrauwen hebt

Jeuken je wenkbrauwen? Schaf anti-roosshampoo aan en breng dit een paar keer per week aan op je wenkbrauwen totdat de klachten verdwijnen. Zo zorg je voor een gezonde huid onder je wenkbrauw.

4. Gebruik een wenkbrauwserum

Zo’n serum maakt je huidige wenkbrauwhaartjes niet alleen steviger, maar stimuleert ook de groei van nieuwe haartjes. Op bijvoorbeeld Bol.com scoor je – als we de reviews mogen geloven – een goed werkend serum.

Bron: Glamour.nl | Beeld: iStock