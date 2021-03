Zó zorg je ervoor dat je bloemen langer blijven staan

Doodzonde: je koopt iedere week een vers bosje bloemen, maar na een dag of vier kun je ze weggooien. Herkenbaar? Dít kun je doen om ervoor te zorgen dat je bossie langer blijft staan.

Laten we vooropstellen: je hebt mensen met groene vingers en je hebt mensen die zich eerder onder het kopje ‘planten- en bloemenmoordenaar’ kunnen scharen. Ikzelf val in die laatste categorie. Wat ik ook doe, ik houd ze niet in leven. Zélfs de planten waarvan mensen zeggen dat ze nooit doodgaan (looking at you, cactus) leggen bij mij binnen no-time het loodje. Hetzelfde geldt overigens voor bloemen. Ik koop iedere week een bosje tulpen ‘want het staat zo gezellig’, maar die gezelligheid is van korte duur. Na twee dagen hangen de toppen naar beneden en is het eerder een treurwilg. Daar moet verandering in komen.

Dit kun je doen om ervoor te zorgen dat je bloemen langer blijven staan

Theelepel suiker erin

Verbijsterd was ik toen ik dit hoorde. Maar het schijnt dus echt te werken: een theelepeltje suiker in het water van de bloemen. Het schijnt te werken als koolhydraten voor de bloemen, waardoor ze langer overeind blijven staan. Prikje onder de bloem

Dit lijkt me dus echt een rotklus, maar, het schijnt (vooral voor tulpen) dé manier te zijn om ze overeind te houden. Tulpen groeien namelijk hartstikke snel (daarom moet je ook niet te veel water in de vaas doen) en dan gaan ze hangen. Met een prikje onder de bloem in de steel rem je de groei. Meer tips specifiek voor tulpen vind je hier. Schone vaas

Als je – net als ik – de vaas gewoon even omspoelt en er weer nieuw water in doet, wordt het tijd dit te overdenken. Daar zitten namelijk bacteriën in en dat schijnt het niet lekker te doen voor je volgende bos. Hups, afwassen dus! Snijden en niet knippen, luiwammes

Bovenstaande is vooral voor mezelf: je moet bloemen echt snijden met een aardappelschilmesje en niet knippen. Dat schuin afsnijden is om ervoor te zorgen dat ze genoeg water kunnen opslurpen. Bij de teler worden de bloemen afgesneden, waardoor er een wondje ontstaat en daar komt een korst op. Dat moet er dus weer af, anders kunnen ze niet drinken. Ververs het water

Wist ik veel, maar ook bij een bos bloemen moet je dus om de dag het water verversen. Eigenlijk ook best logisch, maar goed. Ook dit schijnt dus een manier te zijn om je bossie langer rechtovereind te kunnen houden. Snijd de bladeren die het water raken af

Als je de bloemen in de vaas zet, snijd dan alle bladeren die het water raken af. Deze kunnen ervoor zorgen dat er bacteriën in het water komen en dat bevordert dan weer niet de kwaliteit van het water.

Kortom: ik heb nog een lange weg te gaan.

Bron: De Passiebloem | Beeld: Getty Images